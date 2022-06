Viktor Orbán non ha detto di non voler perdere il suo Paese «a causa di un idiota che ha fatto una strage nel centro dell’Europa» (Di venerdì 17 giugno 2022) Il 5 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente una presunta dichiarazione di Viktor Orbán. Il primo ministro dell’Ungheria avrebbe dichiarato, in risposta al presidente ucraino Volodymyr Zelensky: «Non mi interessano gli Stati Uniti e l’Ucraina. Sono ungherese di nazionalità e non voglio perdere il mio Paese a causa di un idiota che ha fatto una strage nel centro dell’Europa, e con chi, con la Russia». Si tratta di una notizia infondata che non trova riscontro in nessuna testata nazionale ungherese e internazionale, né in nessun comunicato ufficiale del primo ministro ungherese. Contattato dai colleghi di Reuters, inoltre, un portavoce dell’Ufficio per le comunicazioni internazionali del ... Leggi su facta.news (Di venerdì 17 giugno 2022) Il 5 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente una presunta dichiarazione di. Il primo ministro dell’Ungheria avrebbe dichiarato, in risposta al presidente ucraino Volodymyr Zelensky: «Non mi interessano gli Stati Uniti e l’Ucraina. Sono ungherese di nazionalità e non voglioil miodi unche haunanel, e con chi, con la Russia». Si tratta di una notizia infondata che non trova riscontro in nessuna testata nazionale ungherese e internazionale, né in nessun comunicato ufficiale del primo ministro ungherese. Contattato dai colleghi di Reuters, inoltre, un portavoce dell’Ufficio per le comunicazioni internazionali del ...

Pubblicità

albegiov : RT @emmevilla: ???? Esattamente 33 anni fa, il #16giugno 1989, con un discorso in piazza il giovane leader di una rivoluzione pacifica accele… - antonio_randino : RT @emmevilla: ???? Esattamente 33 anni fa, il #16giugno 1989, con un discorso in piazza il giovane leader di una rivoluzione pacifica accele… - Habanerorange : RT @Lantidiplomatic: ??L'Ungheria non sosterrà sanzioni contro la Russia che 'causino eccessivo danno alle famiglie europee' - Viktor Orban… - tvitterona : RT @emmevilla: ???? Esattamente 33 anni fa, il #16giugno 1989, con un discorso in piazza il giovane leader di una rivoluzione pacifica accele… - gpellarin84 : RT @emmevilla: ???? Esattamente 33 anni fa, il #16giugno 1989, con un discorso in piazza il giovane leader di una rivoluzione pacifica accele… -