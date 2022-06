VIDEO MotoGP, GP Germania 2022: highlights e sintesi prove libere. Bagnaia davanti a Marini (Di venerdì 17 giugno 2022) Ducati in grande spolvero nel corso del primo giorno di prove libere del GP di Germania, decimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring (Germania), Francesco Bagnaia ha ottenuto il miglior tempo di 1:20.018 a precedere di 0.115 Luca Marin e di 0.193 Jack Miller. Tre GP22, dunque, davanti a tutti e uno stato di gran forma inaspettato dal momento che il Ring è stato ostico tradizionalmente per la Rossa. Impressionante, da questo punto di vista, Bagnaia che oltre al miglior tempo di oggi ha fatto vedere anche una grande costanza di rendimento sul ritmo dell’1:21 basso. Una testimonianza chiara del gran feeling del piemontese che ha lungamente girato con gomme usate. Sempre attaccato e in grande spinta lo spagnolo ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Ducati in grande spolvero nel corso del primo giorno didel GP di, decimo round del Mondialedi. Sul tracciato del Sachsenring (), Francescoha ottenuto il miglior tempo di 1:20.018 a precedere di 0.115 Luca Marin e di 0.193 Jack Miller. Tre GP22, dunque,a tutti e uno stato di gran forma inaspettato dal momento che il Ring è stato ostico tradizionalmente per la Rossa. Impressionante, da questo punto di vista,che oltre al miglior tempo di oggi ha fatto vedere anche una grande costanza di rendimento sul ritmo dell’1:21 basso. Una testimonianza chiara del gran feeling del piemontese che ha lungamente girato con gomme usate. Sempre attaccato e in grande spinta lo spagnolo ...

