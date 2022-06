Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono già lasciati? Gli indizi che fanno pensare a una crisi (Di venerdì 17 giugno 2022) Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono già lasciati? È mistero sulla coppia appena uscita da Uomini e Donne e che era parsa vittima di un colpo di fulmine forse è, in realtà, già agli sgoccioli. I fan hanno infatti notato che i due si vedono molto raramente: abitano in due regioni diverse ma questo pare non basterebbe a giustificare la loro prolungata distanza. Inoltre, tra poco sarà il compleanno di lei e lui non ci sarà: pare infatti che si troverà in viaggio insieme alla sua famiglia, direzione Regno Unito, e lei non farà parte del gruppo di vacanzieri. Matteo e Valeria, le indiscrezioni: lui parte per l’Inghilterra senza di lei La conferma della crisi arriva potente anche dal megafono ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 giugno 2022)sigià? È mistero sulla coppia appena uscita dae che era parsa vittima di un colpo di fulmine forse è, in realtà, già agli sgoccioli. I fan hanno infatti notato che i due si vedono molto raramente: abitano in due regioni diverse ma questo pare non basterebbe a giustificare la loro prolungata distanza. Inoltre, tra poco sarà il compleanno di lei e lui non ci sarà: pare infatti che si troverà in viaggio insieme alla sua famiglia, direzione Regno Unito, e lei non farà parte del gruppo di vacanzieri., le indiscrezioni: lui parte per l’Inghilterra senza di lei La conferma dellaarriva potente anche dal megafono ...

