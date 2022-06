Una grande carriera segnata da una perdita atroce | Ecco chi è stato Jean-Louis Trintignant

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 17 giugno 2022) È morto a 91 anni l’attore francese, figura chiave del cinema e del teatro francese. Ad annunciarlo è stata la moglie Mariane Hoepfnerun attore importantissimo per il cinema francese ma non solo: i più in Italia lo ricorderanno affiancato a Vittorio Gassman nello spy action ‘Il sorpasso’. Aveva 32 anni quando nel 1967 Dino Risi lo scelse per interpretare il ruolo dello studente, timido amico del farfallone Gassman. Sembrava solo un ragazzino in quel film ma aveva già debuttato più di 10 anni prima. Ha seguito un po’ le orme dei grandi artisti francesi. È nato l’11 dicembre 1930 a Point Saint Exprit de Gard, in Provenza. Mentre frequentava la facoltà di legge studiava anche recitazione, prima a Marsiglia e poi a ...