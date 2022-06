Ultime Notizie – Vaccino aggiornato per Omicron | Ema avvia revisione Moderna

(Di venerdì 17 giugno 2022) L’Agenzia europea del farmaco Ema hato la procedura dicontinua per una versione ‘2 in 1’ di Spikevax*, ilanti-Covid di, adattata in modo da offrire una protezione migliore contro specifiche varianti di Sars-CoV-2. Lo annuncia l’ente regolatorio Ue, precisando che la rolling review riguarda un “bivalente” ossia “mirato a due ceppi” del coronavirus pandemico: “Il ceppo originale e la variante“. Laciclica – spiega l’Ema in una nota – si concentrerà inizialmente su dati preclinici di laboratorio e su informazioni relative alla produzione del(chimica, fabbricazione e controlli, Cmc). A mano a mano che l’azienda americana progredirà nello sviluppo del prodotto bivalente, l’agenzia ...

Gli attualmente positivi sono 572.045, dunque 28.736 in meno nelle24 ore. In totale sono 17.809.934 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.658. I ...La revisione riguarda un vaccino bivalente. Ciò significa che sarà mirato a due ceppi di Sars-CoV-2, in questo caso il ceppo originale e la variante Omicron che desta preoccupazione. La composizione d ...Roma, 17 giu. (askanews) - Sono 35.427 i contagiati da Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore in Italia secondo i dati del bollettino quotidiano emesso dal ministero della Salute. 43 i decessi.