Ucraina | Zelensky | ' status candidato primo passo verso adesione a Ue e verso vittoria'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Accolgo con favore la conclusione positiva della Commissione Europea sulla concessione dello status di candidato all'Ucraina. Questo è il primo passo verso l'adesione all'Ue, che sicuramente ci avvicinerà alla vittoria. Ringrazio la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e ogni membro della Commissione per una decisione storica. Attendo con ansia i risultati positivi dell'Euco la prossima settimana". Lo ha scritto su Twitter il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

