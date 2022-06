Sophia Loren, la vita e la carriera della grande attrice italiana: dove vive ora e cosa fa (Di venerdì 17 giugno 2022) Sofia Loren, icona italiana senza tempo, è motivo di grande orgoglio per il nostro Paese, grazie alla sua incredibile bravura, che le è valsa una fama a dir poco internazionale. Sofia Loren: vita, famiglia e figli Sofia Loren, pseudonimo di Sofia Villani Scicolone, nasce a Roma il 20 settembre 1934, figlia di un’insegnante di pianoforte e di un affarista immobiliare. Dopo un’infanzia trascorsa tra Roma e Pozzuoli, in condizioni economiche precarie, a quindici anni inizia la sua carriera di attrice, sfruttando il denaro vinto con un concorso di bellezza, per stabilirsi definitivamente nella Capitale. Nel 1950, ancora adolescente, conosce Carlo Ponti che diventerà suo marito e padre dei suoi figli Carlo Jr. ed Edoardo. Premi e riconoscimenti ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 giugno 2022) Sofia, iconasenza tempo, è motivo diorgoglio per il nostro Paese, grazie alla sua incredibile bravura, che le è valsa una fama a dir poco internazionale. Sofia, famiglia e figli Sofia, pseudonimo di Sofia Villani Scicolone, nasce a Roma il 20 settembre 1934, figlia di un’insegnante di pianoforte e di un affarista immobiliare. Dopo un’infanzia trascorsa tra Roma e Pozzuoli, in condizioni economiche precarie, a quindici anni inizia la suadi, sfruttando il denaro vinto con un concorso di bellezza, per stabilirsi definitivamente nella Capitale. Nel 1950, ancora adolescente, conosce Carlo Ponti che diventerà suo marito e padre dei suoi figli Carlo Jr. ed Edoardo. Premi e riconoscimenti ...

