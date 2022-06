Pubblicità

infoitsport : Scamacca, l’ad del Sassuolo Carnevali: “Ne ho parlato con il PSG” - PianetaMilan : #Scamacca, l’ad del @SassuoloUS #Carnevali: “Ne ho parlato con il @PSG_inside' #PSG #Sassuolo #Calciomercato - Lorenzo__Latino : #Scamacca - #Psg : giorni intensi?? Dalla scorsa sessione di calciomercato invernale l’attaccante del #Sassuolo è… - ilpodsport : #Calciomercato Scamacca, l'ad Carnevali: 'Ne ho parlato con il Psg' #ilpodsport - infoitsport : Sassuolo, parla l'ad Carnevali: 'Incontro col Psg, abbiamo parlato di Scamacca ma non solo' -

Non è ancora sfumata del tutto neanche'idea, che continua peròaver corteggiatori insistenti dall'estero, col Sassuolo comprensibilmente teso a ottenere il massimo dalla cessione del ......da Allegri a qualificazione champions ormai acquisita (tra'... Frattesi eche hanno avuto la fortuna di trovarsi in una ...fingere di non sapere e lasciarsi il dubbio che non siamo i soli...