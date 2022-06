sarà riscattato, ma ci sono club interessati (Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-04-22 17:59:31 Notizia caldissima di calciomercato. Una vera e propria bomba è infatti stata pubblicata poco fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com L’Atalanta acquisterà definitivamente Merih Demiral dalla Juventus. L’Atalanta non ha mai avuto grossi dubbi sul valore dell’affare, con un prestito iniziale di 3 milioni di euro più una clausola di riacquisto di 20 milioni di euro, più altri bonus che dovrebbero aggirarsi sugli otto. La stagione del giocatore turco è stata ottima, nonostante alcune piccole difficoltà iniziali. L’idea è di mantenere il giocatore.L’Atalanta confermerà quindi il proprio difensore con l’intenzione di averlo a disposizione per la prossima stagione. Demiral ha solo 24 anni e all’inizio della sua crescita può davvero migliorare per raggiungere la vetta. In compenso potrebbe pesare l’assenza dell’Europa (e dei Campioni). Grandi interessi alle sue ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-04-22 17:59:31 Notizia caldissima di calciomercato. Una vera e propria bomba è infatti stata pubblicata poco fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com L’Atalanta acquisterà definitivamente Merih Demiral dalla Juventus. L’Atalanta non ha mai avuto grossi dubbi sul valore dell’affare, con un prestito iniziale di 3 milioni di euro più una clausola di riacquisto di 20 milioni di euro, più altri bonus che dovrebbero aggirarsi sugli otto. La stagione del giocatore turco è stata ottima, nonostante alcune piccole difficoltà iniziali. L’idea è di mantenere il giocatore.L’Atalanta confermerà quindi il proprio difensore con l’intenzione di averlo a disposizione per la prossima stagione. Demiral ha solo 24 anni e all’inizio della sua crescita può davvero migliorare per raggiungere la vetta. In compenso potrebbe pesare l’assenza dell’Europa (e dei Campioni). Grandi interessi alle sue ...

Pubblicità

GoalItalia : #Demiral non sarà riscattato dall'Atalanta, ma non rimarrà a Torino: la Juventus punta a trovargli un'altra sistema… - GiovaAlbanese : #Juventus | Il #Lecce si muove per il prestito di #Frabotta, che non sarà riscattato dall'#HellasVerona. Si era inf… - ZonaBianconeri : RT @IaconeOsvaldo: Difficile che Morata venga riscattato entro fine agosto, quindi ritorna per fine prestito all'atletico madrid. In Attacc… - IaconeOsvaldo : Difficile che Morata venga riscattato entro fine agosto, quindi ritorna per fine prestito all'atletico madrid. In A… - infoitsport : Juve, niente intesa con l'Ateltico Madrid: Morata non sarà riscattato - Calcio News 24 -