Salute Mentale: Bonus psicologico è un piccolo ristoro (Di venerdì 17 giugno 2022) Salute Mentale: Fenascop a Draghi, SSN al collasso. Bonus psicologico è un piccolo ristoro – “Per i malati mentali lo Stato non garantisce percorsi di cura. Esistono 21 sistemi regionali con risposte troppo spesso frammentate e inefficaci” – “Introdurre, con il contributo delle strutture residenziali psichiatriche rappresentate da Fenascop, standard di autorizzazione, accreditamento e tariffe uniformi sul territorio nazionale, eliminando le assurde differenziazioni tra le varie regioni e l’avvicinamento agli standard ospedalieri nei manuali attuali di Agenas”. È una delle proposte – informa un comunicato della Fenascop – lanciate nel corso del convegno sulla Salute Mentale organizzato a Roma dalla Fenascop, associazione nazionale di organizzazioni che ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 giugno 2022): Fenascop a Draghi, SSN al collasso.è un– “Per i malati mentali lo Stato non garantisce percorsi di cura. Esistono 21 sistemi regionali con risposte troppo spesso frammentate e inefficaci” – “Introdurre, con il contributo delle strutture residenziali psichiatriche rappresentate da Fenascop, standard di autorizzazione, accreditamento e tariffe uniformi sul territorio nazionale, eliminando le assurde differenziazioni tra le varie regioni e l’avvicinamento agli standard ospedalieri nei manuali attuali di Agenas”. È una delle proposte – informa un comunicato della Fenascop – lanciate nel corso del convegno sullaorganizzato a Roma dalla Fenascop, associazione nazionale di organizzazioni che ...

Pubblicità

GiovaQuez : In un mega rapporto l'Oms invita tutte le parti a lavorare per dare maggior valore alla salute mentale, rimodellare… - GiovaQuez : Lo stigma, la discriminazione e le violazioni dei diritti umani nei confronti delle persone con problemi di salute… - GiovaQuez : Le disuguaglianze sociali ed economiche, le emergenze sanitarie, la guerra e la crisi climatica sono tra le minacce… - wndrngs0vl : RT @FL0WERKOOK: perdonerò mai l’industria kpop per averli stressati così tanto da costringerli a prendersi una pausa per la loro salute men… - Babidi000 : #jeru Cari la prossima volta pensateci almeno due volte prima di montare su una polemica del genere. Vi ricordo poi… -