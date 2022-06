Renault Zoe - Livrea e non solo: tutte le novità del Model Year 2022 (Di venerdì 17 giugno 2022) La Renault ha aggiornato la elettrica Zoe per il Model Year 2022. Forte del restyling del 2019 ma sul mercato ormai dal 2013, la compatta offre contenuti aggiornati e una gamma riorganizzata. Gli ordini sono già aperti in Francia a partire da 33.700 euro, incentivi esclusi, e presto saranno noti anche i prezzi italiani. I clienti potranno ordinare la Zoe nella nuova tinta Shadow Grey e tutte le versioni sono ora caratterizzate dai loghi E-Tech, ma soprattutto potranno ora contare su una gamma articolata sulle varianti R110 Equilibre, R110 Evolution ed R135 Iconic con caratteristiche tecniche invariate. Equilibre, Evolution ed Iconic. La Equilibre offre di serie il caricabatterie di bordo a 22 kW, la frenata automatica d'emergenza, il keyless, il climatizzatore manuale e i display da 10 e 7 pollici per ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 giugno 2022) Laha aggiornato la elettrica Zoe per il. Forte del restyling del 2019 ma sul mercato ormai dal 2013, la compatta offre contenuti aggiornati e una gamma riorganizzata. Gli ordini sono già aperti in Francia a partire da 33.700 euro, incentivi esclusi, e presto saranno noti anche i prezzi italiani. I clienti potranno ordinare la Zoe nella nuova tinta Shadow Grey ele versioni sono ora caratterizzate dai loghi E-Tech, ma soprattutto potranno ora contare su una gamma articolata sulle varianti R110 Equilibre, R110 Evolution ed R135 Iconic con caratteristiche tecniche invariate. Equilibre, Evolution ed Iconic. La Equilibre offre di serie il caricabatterie di bordo a 22 kW, la frenata automatica d'emergenza, il keyless, il climatizzatore manuale e i display da 10 e 7 pollici per ...

