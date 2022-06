Putin: “Nulla sarà come prima. Sanzioni costano a Ue 400 miliardi Usd in un anno (Di venerdì 17 giugno 2022) "Nulla sarà come prima" ma "Nulla è eterno" ha detto il presidente russo Vladimir Putin alla plenaria del forum di San Pietroburgo. "I nostri partner in Occidente minano intenzionalmente le fondazioni internazionali in nome delle loro illusioni geopolitiche", ha detto. "Si gioca solo in una parte del campo" ma a queste condizioni il "mondo è instabile". Putin aveva deciso a causa di attacchi hacker al sito internet del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (Spief) di rinviare di un'ora il suo discorso come riferito dal portavoce Dmitry Peskov."Da ieri abbiamo iniziato a ricevere massicci attacchi DDoS alle reti Internet e al sistema di accreditamento del Forum di San Pietroburgo e al sistema di ammissione, quindi purtroppo c'è stato un ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 17 giugno 2022) "" ma "è eterno" ha detto il presidente russo Vladimiralla plenaria del forum di San Pietroburgo. "I nostri partner in Occidente minano intenzionalmente le fondazioni internazionali in nome delle loro illusioni geopolitiche", ha detto. "Si gioca solo in una parte del campo" ma a queste condizioni il "mondo è instabile".aveva deciso a causa di attacchi hacker al sito internet del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (Spief) di rinviare di un'ora il suo discorsoriferito dal portavoce Dmitry Peskov."Da ieri abbiamo iniziato a ricevere massicci attacchi DDoS alle reti Internet e al sistema di accreditamento del Forum di San Pietroburgo e al sistema di ammissione, quindi purtroppo c'è stato un ...

RaiNews : Putin ha affermato che “l’inflazione nella UE è di oltre il 20% e che l’Europa perderà oltre 400 bilioni di dollari… - rulajebreal : Ora che Putin ammette il suo obiettivo genocida ed esalta l’imperialismo????, ora che i suoi soldati si vantano di av… - infoitestero : Putin: “boom prezzi in Europa iniziato prima della guerra, sta crollando sistema occidentale. Nulla sarà come prima” - mdipatrizi5 : RT @ROBYBOX: #Putin “nulla sarà come prima l’Occidente si illude…” …tranquillo Vladi, lo sappiamo bene, finché ci sarai tu e quella cricca… - CardelliAc : RT @putino: Putin ha detto che “nulla sarà mai più come prima nella politica internazionale, è tutto cambiato” dopo la decisione russa di a… -