Putin: Il dominio Usa è finito. La Ue ha perso la sua sovranità e sarà travolta ma l’Ucraina non c’entra (Di venerdì 17 giugno 2022) “Gli Usa pensano di essere l’unico centro del mondo”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando al forum economico di San Pietroburgo. E ancora: “L’Occidente mina intenzionalmente le fondamenta internazionali in nome delle loro illusioni geopolitiche. Ma “l’era dell’ordine mondiale unipolare è finita, nonostante tutti i tentativi di conservarlo con qualsiasi mezzo”. Per Putin le sanzioni contro la Russia “sono folli e sconsiderate, il loro scopo è schiacciare l’economia della Federazione russa ma non non hanno funzionato”. Anzi. “Così i politici europei hanno inferto un serio colpo alle proprie economie”, ha aggiunto. “Con le proprie mani hanno danneggiato le loro economi. L’inflazione in alcuni Paesi europei ha già superato il 20%”. L’attuale situazione in Europa, adetta del leader russo, “porterà a un’ondata di radicalismo e in ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 giugno 2022) “Gli Usa pensano di essere l’unico centro del mondo”. Lo ha detto il presidente russo Vladimirparlando al forum economico di San Pietroburgo. E ancora: “L’Occidente mina intenzionalmente le fondamenta internazionali in nome delle loro illusioni geopolitiche. Ma “l’era dell’ordine mondiale unipolare è finita, nonostante tutti i tentativi di conservarlo con qualsiasi mezzo”. Perle sanzioni contro la Russia “sono folli e sconsiderate, il loro scopo è schiacciare l’economia della Federazione russa ma non non hanno funzionato”. Anzi. “Così i politici europei hanno inferto un serio colpo alle proprie economie”, ha aggiunto. “Con le proprie mani hanno danneggiato le loro economi. L’inflazione in alcuni Paesi europei ha già superato il 20%”. L’attuale situazione in Europa, adetta del leader russo, “porterà a un’ondata di radicalismo e in ...

