Psg | Leonardo sul suo addio | “Non c’è alcun nesso con il rinnovo di Mbappé”

"Non c'è un buon modo per dire che è finita: ma non c'è alcun nesso con il rinnovo di Mbappé". In un'intervista a L'Equipe, Leonardo spiega così il suo addio al Psg che si è consumato pochi giorni fa: "Penso che ci siano dei cicli. Forse, i rapporti sono troppo intensi e questo porta a cambiare le cose molto rapidamente. Non succede solo al Psg ma ovunque. Forse, c'è anche impazienza: il calcio è diventato ancora più importante, più globale e si vuole tutto subito".

