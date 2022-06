(Di venerdì 17 giugno 2022)Iwf,, e il suo vice, Nicu Vlad, sono stati squalificati adal Tribunale dello Sport di Losanna. La loro colpa è quella di aver manomesso il processo di controllo dele di aver violato le regole anti, coinvolgendo diversi sollevatori dal 2012. Una decisione severa ma corretta, come sottolinea ilFipe Antonio Urso: “E’ una vittoria per lastica mondiale, inquinata da 44 anni di gestioni losche, ma una vittoria triste,che arriva troppo tardi”. Sempre il dirigente italiano poi aggiunge, in merito alla squalifica: ”Tutto questo doveva essere fatto 12 anni fa, quando era ancora possibile fare dei correttivi all’interno ...

Pubblicità

sportface2016 : #Pesi: squalificato a vita per doping l’ex. presidente della #Iwf Tamas Ajan -

Il mondo del sollevamentoè in tumulto: il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna haa vita l'ex Presidente della IWF Tamas Aján e il suo vice Nicu Vlad , ex campione olimpico a Los Angeles 1984. L'accusa ...Duedue misure Bisogna tornare agli Us Open del 2020 per ritrovare un episodio analogo che ... In quel caso il tennista serbo fudal torneo e in tanti stanno esprimendo il loro ..."Una decisione che arriva troppo tardi". Il commento di Antonio Urso, presidente della Federazione Italiana sollevamento pesi è chiaro. Arriva oggi infatti la notizia dal Tribunale Arbitrale dello Spo ...Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha squalificato a vita l'ex Presidente della IWF Tamas Aján e il suo vice Nicu Vlad, ex campione olimpico a Los Angeles 1984.