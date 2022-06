“Perché Nicolas Vaporidis è in finale”. Isola dei Famosi, lo dicono dall’Italia: “Ma non vince” (Di venerdì 17 giugno 2022) Nicolas Vaporidis, le critiche del marito di Laura Maddaloni. Clemente Russo torna a parlare sul naugrafo e lo fa nel corso di un’intervista per Radio Marte nel programma Metti a folle. Il reality show condotto da Ilary Blasi si avvia verso la finale e la frecciatina non poteva che giungere proprio sul più bello. Prima di rifersi al percorso di Nicolas Vaporidis, Clemente Russo afferma sulla sua esperienza sull’Isola: “Mi ha fatto ritornare bambino, capire che veramente si può vivere con poco”. Ma il marito di Laura Maddaloni ha un punto di vista molto chiaro sul finalista: “E’ stato bravo a far prevalere la sua strategia, il suo fare attoriale l’ha portato in finale”. Nicolas Vaporidis, la frecciatina di Clemente ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022), le critiche del marito di Laura Maddaloni. Clemente Russo torna a parlare sul naugrafo e lo fa nel corso di un’intervista per Radio Marte nel programma Metti a folle. Il reality show condotto da Ilary Blasi si avvia verso lae la frecciatina non poteva che giungere proprio sul più bello. Prima di rifersi al percorso di, Clemente Russo afferma sulla sua esperienza sull’: “Mi ha fatto ritornare bambino, capire che veramente si può vivere con poco”. Ma il marito di Laura Maddaloni ha un punto di vista molto chiaro sul finalista: “E’ stato bravo a far prevalere la sua strategia, il suo fare attoriale l’ha portato in”., la frecciatina di Clemente ...

