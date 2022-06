Omicron 5, casi in salita in Italia: sintomi e durata della nuova variante (Di venerdì 17 giugno 2022) Omicron 5: in Italia la nuova variante sta circolando e causando molti contagi. C’è molta preoccupazione soprattutto dal momento che sono state diminuite le restrizioni riguardo le mascherine. Omicron 5, casi in salita in Italia La nuova variante del Covid, Omicron 5 pare essere più contagiosa e si sta diffondendo molto anche in Italia. L’allerta sulla presenza della sottovariante BA.5 era stata lanciata a metà maggio dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Boom di contagi si sono verificati ad esempio a Milano e Roma. Nelle ultime ore, solo nella Regione Lazio sono stati registrati oltre tremila contagi in più. La ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 giugno 2022)5: inlasta circolando e causando molti contagi. C’è molta preoccupazione soprattutto dal momento che sono state diminuite le restrizioni riguardo le mascherine.5,ininLadel Covid,5 pare essere più contagiosa e si sta diffondendo molto anche in. L’allerta sulla presenzasottoBA.5 era stata lanciata a metà maggio dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Boom di contagi si sono verificati ad esempio a Milano e Roma. Nelle ultime ore, solo nella Regione Lazio sono stati registrati oltre tremila contagi in più. La ...

Pubblicità

fanpage : Nuovi positivi quintuplicati in pochi giorni a Milano, dove anche il primo cittadino Sala è chiuso in casa dopo l'e… - Marilenapas : RT @Miti_Vigliero: Omicron 5, balzo dei casi 'Ma vaccinazioni al palo' Il report della Fondazione @GIMBE: nelle Marche un’impennata del 30,… - LudovicoLudovi1 : RT @istsupsan: ??#Covid19, on line la 'flash survey' #varianti ??variante #Omicron al 100% ??sottovariante BA.2 predominante ??in aumento ca… - fisco24_info : Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 35.427 nuovi casi e 41 morti: Iss: Omicron al 100% con BA.2 dominante, s… - crispadafora : RT @istsupsan: ??#Covid19, on line la 'flash survey' #varianti ??variante #Omicron al 100% ??sottovariante BA.2 predominante ??in aumento ca… -