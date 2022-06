MotoGP, Luca Marini: “Finalmente mi sento davvero bene in moto, anche se in rettilineo perdo 6-7 km/h dalle altre Ducati” (Di venerdì 17 giugno 2022) Miglior venerdì della carriera per il momento in motoGP da parte di Luca Marini, che ha chiuso addirittura in seconda posizione nella classifica combinata la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Germania 2022, decimo atto stagionale del motomondiale. Il fratello di Valentino Rossi si è inserito alle spalle di Francesco Bagnaia per 115 millesimi, dimostrandosi comunque molto competitivo sul giro secco al Sachsenring. “La cosa che mi rende più felice è che abbiamo trovato una buona base. Di setting adesso mi sento davvero bene con la moto Finalmente e posso guidare forte, come mi piace, e divertirmi. Sto andando forte su diverse piste, questo è importante. Spero di continuare così anche nei ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Miglior venerdì della carriera per il momento inda parte di, che ha chiuso addirittura in seconda posizione nella classifica combinata la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Germania 2022, decimo atto stagionale delmondiale. Il fratello di Valentino Rossi si è inserito alle spalle di Francesco Bagnaia per 115 millesimi, dimostrandosi comunque molto competitivo sul giro secco al Sachsenring. “La cosa che mi rende più felice è che abbiamo trovato una buona base. Di setting adesso micon lae posso guidare forte, come mi piace, e divertirmi. Sto andando forte su diverse piste, questo è importante. Spero di continuare cosìnei ...

