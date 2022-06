Microlino - Al via le vendite in Europa: ecco tutte le versioni e i prezzi (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Microlino arriva sul mercato con prezzi a partire da 14.990 euro. Nato come concept nel 2016, il veicolo elettrico ha raggiunto la produzione di serie, curata in Italia dalla Cecomp. Il mezzo è omologato come quadriciclo pesante L7e, guidabile con patente B. Il configuratore online è già aperto e le consegne in Svizzera inizieranno in estate. Italia e Germania seguiranno entro pochi mesi, ma l'obiettivo è quello di allargarsi all'intera Europa entro la fine del 2023. La Casa ha dichiarato di aver già raccolto 30.000 prenotazioni. Tre batterie per percorrere fino a 230 km. La versione 2.0, forte della monoscocca di metallo totalmente riprogettata, sarà disponibile con un unico motore elettrico da 17 CV e 89 Nm, capace di portarla fino a 90 km/h. A differenziare la gamma penseranno le batterie, disponibili nelle varianti da 6, 10,5 e ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilarriva sul mercato cona partire da 14.990 euro. Nato come concept nel 2016, il veicolo elettrico ha raggiunto la produzione di serie, curata in Italia dalla Cecomp. Il mezzo è omologato come quadriciclo pesante L7e, guidabile con patente B. Il configuratore online è già aperto e le consegne in Svizzera inizieranno in estate. Italia e Germania seguiranno entro pochi mesi, ma l'obiettivo è quello di allargarsi all'interaentro la fine del 2023. La Casa ha dichiarato di aver già raccolto 30.000 prenotazioni. Tre batterie per percorrere fino a 230 km. La versione 2.0, forte della monoscocca di metallo totalmente riprogettata, sarà disponibile con un unico motore elettrico da 17 CV e 89 Nm, capace di portarla fino a 90 km/h. A differenziare la gamma penseranno le batterie, disponibili nelle varianti da 6, 10,5 e ...

