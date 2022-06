Mario Ferraro nel CDA del Digital Innovation Hub della Campania (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Mario Ferraro è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione del Digital Innovation HUB della Campania. Grazie alla sua delega all’innovazione conferitagli da ANCE Campania Mario Ferraro sarà referente di Confindustria Benevento e di Ance Campania all’intero del DIH. “Il Digital rappresenta una grande opportunità per le imprese. – il commento di Mario Ferraro – Nati con il piano Industria 4.0 i DIH hanno il compito di stimolare e promuovere la domanda di innovazione del sistema produttivo e rafforzare il livello di conoscenze rispetto alle opportunità offerte dalla Digitalizzazione. Stiamo portando avanti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione delHUB. Grazie alla sua delega all’innovazione conferitagli da ANCEsarà referente di Confindustria Benevento e di Anceall’intero del DIH. “Ilrappresenta una grande opportunità per le imprese. – il commento di– Nati con il piano Industria 4.0 i DIH hanno il compito di stimolare e promuovere la domanda di innovazione del sistema produttivo e rafforzare il livello di conoscenze rispetto alle opportunità offerte dallaizzazione. Stiamo portando avanti ...

