LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: gironi del fioretto femminile in corso! (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:46 Ci avviamo verso la fase finale dei gironi. 8:43 Francesca Palumbo sta lottando! Vittoria per 5-4 nel terzo assalto, situazione non ancora di sicurezza però. 8:40 In scioltezza anche Favaretto con 4 successi e addirittura un differenziale di 11 stoccate! 8:37 Volpi ha la certezza matematica di passare il turno! Quarta vittoria per l'azzurra, che fa capire fin da subito perchè sia una delle favorite di oggi. 8:34 Tre su tre anche per Arianna Errigo, quest'ultimo assalto vinto 5-4! 8:31 Volpi sale di colpi: 3 successi e +4 di differenziale! 8:28 Purtroppo arriva la prima sconfitta azzurra di giornata con Francesca Palumbo, situazione delicata per lei adesso. 8:25 Vola Martina Favaretto con tre successi su tre (+9)! 8:22 Saranno 15 le atlete eliminate dopo questa prima fase, a cui si andrà ad ...

