Grillo dice no al terzo mandato. L'ira di Di Maio: "Saremo il partito dell'odio" (Di venerdì 17 giugno 2022) Con un nuovo post sul suo blog, Beppe Grillo ha preso posizione ribadendo la permanenza del divieto di terzo mandato per gli eletti del M5s Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 giugno 2022) Con un nuovo post sul suo blog, Beppeha preso posizione ribadendo la permanenza del divieto diper gli eletti del M5s

Pubblicità

fanpage : Il fondatore del M5s Beppe Grillo dice che la regola del limite dei due mandati deve restare, perché serve a “preve… - FrancescaFu15 : Ma quando Grillo dice che il Supremo gli ha parlato, parla di sé stesso in terza persona o si riferisce a Dio? - pl1952 : Grillo dice no al terzo mandato. L'ira di Di Maio: 'Saremo il partito dell'odio' - direpuntoit : Tensione alle stelle nel @Mov5Stelle: #Grillo dice no al terzo mandato con un lungo post ('Meglio sacrificare i gra… - CordaniTeresa : RT @fanpage: Il fondatore del M5s Beppe Grillo dice che la regola del limite dei due mandati deve restare, perché serve a “prevenire il ris… -