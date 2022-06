(Di venerdì 17 giugno 2022) Un 32enne è stato arrestato ieri, con le accuse di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da sparo. Secondo le indagini, lo scorso 16 maggio, nel centro di Gragnano, in provincia di Napoli, dopo una lite per futili motivi con un...

Nessun colpo è risultato mortale anche perché la vittima è riuscita a mettersi a riparo in una sala interna della. L'arrestato è ora detenuto nella Casa Circondariale di Salerno. ...Il ristorante eha 120 coperti all'interno e 100 nel giardino, propone un menù pensato ... Chida via Padova viene accolto nella portineria sociale che ospita il bar e si affaccia sui ... Entra in pizzeria e spara all'impazzata Ieri è stato tratto in arresto un 32enne accusato di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da sparo. Secondo le indagini, lo scorso 16 maggio, nel centro di Gragnano, dopo una lite per fu ...Inaugurato «mosso», lo spazio sociale condiviso vuole «salvare l’anima del quartiere». La ristrutturazione recupera questi 3 mila metri quadri ...