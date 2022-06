Elon Musk citato in giudizio per truffa (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Musk ha usato il suo profilo di uomo più ricco del mondo per gestire e manipolare Dogecoin a scopo di lucro, visibilità e divertimento”. E’ quanto si legge nella denuncia dell’investitore Keith Johnson, che l’ha depositata al tribunale federale di Lower Manhattan. Elon Musk e le sue aziende Tesla e SpaceX sono state citate in giudizio per 258 miliardi di dollari. Secondo l’autore della denuncia, “erano consapevoli fin dal 2019 che Dogecoin non aveva alcun valore, ma l’hanno promossa lo stesso, per trarre profitto dal suo trading”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “ha usato il suo profilo di uomo più ricco del mondo per gestire e manipolare Dogecoin a scopo di lucro, visibilità e divertimento”. E’ quanto si legge nella denuncia dell’investitore Keith Johnson, che l’ha depositata al tribunale federale di Lower Manhattan.e le sue aziende Tesla e SpaceX sono state citate inper 258 miliardi di dollari. Secondo l’autore della denuncia, “erano consapevoli fin dal 2019 che Dogecoin non aveva alcun valore, ma l’hanno promossa lo stesso, per trarre profitto dal suo trading”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

