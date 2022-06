Elena Del Pozzo, chiesto l’esame tossicologico: per la procura potrebbe essere stata sedata (Di venerdì 17 giugno 2022) In queste ore è in corso l’autopsia sul corpo di Elena Del Pozzo, la bambina di cinque anni uccisa il 13 giugno dalla madre Martina Patti a Mascalucia, in provincia di Catania. I medici legali stanno eseguendo l’esame all’obitorio dell’ospedale Cannizzaro di Catania e, tra gli accertamenti richiesti dalla procura, c’è anche un esame tossicologico. L’obiettivo è capire se la bambina sia stata sedata dalla madre. Inizialmente Martina Patti, 23 anni, aveva inscenato un rapimento: aveva detto ai carabinieri che Elena era stata rapita da tre uomini armati e incappucciati. Una versione che è durata meno di 24 ore, visto che la mattina del 14 giugno Martina Patti ha accompagnato i carabinieri sul luogo dove lei stessa aveva sepolto ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) In queste ore è in corso l’autopsia sul corpo diDel, la bambina di cinque anni uccisa il 13 giugno dalla madre Martina Patti a Mascalucia, in provincia di Catania. I medici legali stanno eseguendoall’obitorio dell’ospedale Cannizzaro di Catania e, tra gli accertamenti richiesti dalla, c’è anche un esame. L’obiettivo è capire se la bambina siadalla madre. Inizialmente Martina Patti, 23 anni, aveva inscenato un rapimento: aveva detto ai carabinieri cheerarapita da tre uomini armati e incappucciati. Una versione che è durata meno di 24 ore, visto che la mattina del 14 giugno Martina Patti ha accompagnato i carabinieri sul luogo dove lei stessa aveva sepolto ...

