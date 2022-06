Draghi e il mistero delle armi chieste da Zelensky (Di venerdì 17 giugno 2022) Tè e biscotti per Draghi, Macron e Scholz che sono volati a Kiev per incontrare il presidente Zelensky. L’obiettivo, al di là della retorica e delle dichiarazioni di facciata, era quello di spingere l’Ucraina ad avviare una mediazione con gli invasori. Ma a quanto pare la fumata è stata nera. E il presidente ucraino ha dato seguito alle già reiterate richieste di invio dell’artiglieria pesante, per respingere l’avanzata dei russi nel Donbass. Zelensky vuole entrare nell’Unione Europea e vuole le armi, sempre di più e sempre più moderne. Il presidente è stato esplicito: “Ci serve aiuto. Ogni arma è una vita umana salvata. Ogni proroga aumenta la possibilità per i russi di uccidere ucraina e distruggere le nostre città”. Dopo aver incontrato il cancelliere tedesco Scholz, al termine di ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 17 giugno 2022) Tè e biscotti per, Macron e Scholz che sono volati a Kiev per incontrare il presidente. L’obiettivo, al di là della retorica edichiarazioni di facciata, era quello di spingere l’Ucraina ad avviare una mediazione con gli invasori. Ma a quanto pare la fumata è stata nera. E il presidente ucraino ha dato seguito alle già reiterate ridi invio dell’artiglieria pesante, per respingere l’avanzata dei russi nel Donbass.vuole entrare nell’Unione Europea e vuole le, sempre di più e sempre più moderne. Il presidente è stato esplicito: “Ci serve aiuto. Ogni arma è una vita umana salvata. Ogni proroga aumenta la possibilità per i russi di uccidere ucraina e distruggere le nostre città”. Dopo aver incontrato il cancelliere tedesco Scholz, al termine di ...

