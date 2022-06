Draghi da Zelensky: 'Tutti vogliamo la pace, ma qui devono potersi difendere' (Di venerdì 17 giugno 2022) Il benvenuto di Kiev: le sirene di allarme antiaereo hanno cominciato a suonare non appena Draghi, Scholz e Macron - i tre più importanti leader della Ue - hanno raggiunto l'albergo in centro per ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022) Il benvenuto di Kiev: le sirene di allarme antiaereo hanno cominciato a suonare non appena, Scholz e Macron - i tre più importanti leader della Ue - hanno raggiunto l'albergo in centro per ...

Pubblicità

FerdiGiugliano : 'Oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania e Romania sono venuti in Ucraina per offrire… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vertice di un paio d'ore tra Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno che li sta po… - CottarelliCPI : Draghi, Macron e Scholz incontrano Zelensky a Kiev. Non sono solo il simbolo della vicinanza dei rispettivi paesi a… - petruscaA : RT @SergioGatteschi: Una immagine che vale più di mille parole. Sono orgoglioso di essere italiano. #Draghi #Zelensky - ernluccar : RT @bordoni_russia: Secondo die Welt a Kiev Draghi Macron e Scholz 'a porte chiuse' avrebbero chiesto a Zelensky di trattare con la Russia,… -