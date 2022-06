Davide Zanotto | padre di 3 figli scomparso da quattro giorni | trovato cadavere in un laghetto

(Di venerdì 17 giugno 2022) Speranze finite e tragico epilogo per il vicentino, 49 anni, papà di tre, sposato con un'insegnante: era uscito di casa domenica in sella alla sua city...

Speranze finite e tragico epilogo per il vicentino, 49 anni , papà di tre figli, sposato con un'insegnante: era uscito di casa domenica in sella alla sua city bike , a Cusinati di Tezze , verso le 20. Poi più nessuna notizia. Oggi in ...Un esperto ciclista si allontana da casa e il corpo riaffiora dalle acque di un laghetto:ritrovato morto da una passante Una notizia che ha sconvolto tutti:è stato ritrovato morto nel laghetto di Camazzole : era scomparso a Cusinati di Tezze dalle 20 di ...Rinvenuto il cadavere a Vicenza di Davide Zanotto, il papà di tre figli scomparso da quattro giorni: non si avevano sue notizie da domenica ...Si cerca di risalire alle cause della tragedia per cui Davide Zanotto è stato ritrovato morto a Camazzole: nessuna conferma dell'ipotesi gesto estremo ...