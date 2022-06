CorSport: Petagna è nel mirino di Sampdoria e Torino (Di venerdì 17 giugno 2022) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Sampdoria e Torino sarebbero interessate all’attaccante del Napoli, Andrea Petagna. Si tratta di riflessioni iniziate nelle ultime ore, riferisce il quotidiano sportivo. Passiamo alla Sampdoria, dove nelle ultime ore sono state fatte nuove riflessioni su Matteo Gabbia (22) del Milan e Andrea Petagna (26), in bilico a Napoli. Sulla punta anche il Torino, che per l’attacco ha una lista lunghissima che include i nomi di Andrea Pinamonti (23) – già sul taccuino di Monza, Fiorentina e Salernitana – e Joao Pedro (30). Quest’ultimo ha però una valutazione troppo alta (9 milioni). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 giugno 2022) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport,sarebbero interessate all’attaccante del Napoli, Andrea. Si tratta di riflessioni iniziate nelle ultime ore, riferisce il quotidiano sportivo. Passiamo alla, dove nelle ultime ore sono state fatte nuove riflessioni su Matteo Gabbia (22) del Milan e Andrea(26), in bilico a Napoli. Sulla punta anche il, che per l’attacco ha una lista lunghissima che include i nomi di Andrea Pinamonti (23) – già sul taccuino di Monza, Fiorentina e Salernitana – e Joao Pedro (30). Quest’ultimo ha però una valutazione troppo alta (9 milioni). L'articolo ilNapolista.

