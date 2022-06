Concorso Inps prova preselettiva a luglio: simulazione d’esame e consigli utili (Di venerdì 17 giugno 2022) Con avviso pubblicato in Gazzetta il giorno 14 giugno 2022, l’Inps ha rilasciato ulteriori indicazioni sullo svolgimento della prova preselettiva, confermando le date precedentemente designate per l’espletamento della prima fase del Concorso Inps. Il diario della prova preselettiva del Concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 4 febbraio 2022, e si svolgerà nei giorni dal 4-12 luglio 2022 presso la Nuova Fiera di Roma, Ingresso Nord – Via Portuense nn. 1645/1647 – Roma nel giorno e nell’orario indicati nel calendario delle convocazioni, corrispondenti alle iniziali del proprio cognome. Calendario prove Si ricorda che, per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 17 giugno 2022) Con avviso pubblicato in Gazzetta il giorno 14 giugno 2022, l’ha rilasciato ulteriori indicazioni sullo svolgimento della, confermando le date precedentemente designate per l’espletamento della prima fase del. Il diario delladelè stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 4 febbraio 2022, e si svolgerà nei giorni dal 4-122022 presso la Nuova Fiera di Roma, Ingresso Nord – Via Portuense nn. 1645/1647 – Roma nel giorno e nell’orario indicati nel calendario delle convocazioni, corrispondenti alle iniziali del proprio cognome. Calendario prove Si ricorda che, per essere ammessi a sostenere la, i ...

