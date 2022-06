Ciccozzi: “Stop quarantena positivi covid possibile, ma non ora” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Sull’ipotesi di dire addio all’isolamento dei positivi al covid, avanzata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, “direi di aspettare ancora, vediamo l’andamento epidemico e se la sintomatologia prevalente è quella di una malattia lieve. Non voglio chiudere la porta a questa ipotesi di Costa ma neanche aprirla subito. Se cambiano le condizioni si potrà valutare magari sfruttando il caldo estivo, i positivi però dovranno uscire con mascherina”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. “L’ideale sarebbe aspettare una discesa consolidata della curva dei casi – conclude Ciccozzi – al momento ancora siamo in una fase incerta”. L'articolo proviene ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Sull’ipotesi di dire addio all’isolamento deial, avanzata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, “direi di aspettare ancora, vediamo l’andamento epidemico e se la sintomatologia prevalente è quella di una malattia lieve. Non voglio chiudere la porta a questa ipotesi di Costa ma neanche aprirla subito. Se cambiano le condizioni si potrà valutare magari sfruttando il caldo estivo, iperò dovranno uscire con mascherina”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. “L’ideale sarebbe aspettare una discesa consolidata della curva dei casi – conclude– al momento ancora siamo in una fase incerta”. L'articolo proviene ...

Pubblicità

LocalPage3 : Ciccozzi: 'Stop quarantena positivi covid possibile, ma non ora' - infoitinterno : Ciccozzi: 'Stop quarantena positivi covid possibile, ma non ora' - fisco24_info : Ciccozzi: 'Stop quarantena positivi covid possibile, ma non ora': (Adnkronos) - 'Non chiudo la porta all'ipotesi de… - lifestyleblogit : Ciccozzi: 'Stop quarantena positivi covid possibile, ma non ora' - - lifestyleblogit : Ciccozzi: 'Stop quarantena positivi covid possibile, ma non ora' - -