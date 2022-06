Calciomercato Inter, Dybala in stand by: le ultime (Di venerdì 17 giugno 2022) Al momento l’Inter pare non abbia alcuna fretta nel concludere l’affare Dybala, secondo la Gazzetta dello sport, il club di via Aldo Rossi avrebbe focalizzato il mercato in entrata sul grande ritorno di fiamma di Romelu Lukaku. Le ultime voci di mercato riguardanti delle sirene estere Interessate alla Joya (Atletico Madrid, Arsenal e Newcastle su tutte) non preoccupano i nerazzurri, i quali si sentono molto fiduciosi sull’affare nonostante la trattativa sia momentaneamente in stand-by. Inter Calciomercato Dybala L’affare pare comunque destinato a decollare nei prossimi giorni, a tempo debito verranno sistemati gli ultimi dettagli economici che riguardano la distanza tra domanda e offerta. I tifosi dell’Inter non possono ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022) Al momento l’pare non abbia alcuna fretta nel concludere l’affare, secondo la Gazzetta dello sport, il club di via Aldo Rossi avrebbe focalizzato il mercato in entrata sul grande ritorno di fiamma di Romelu Lukaku. Levoci di mercato riguardanti delle sirene estereessate alla Joya (Atletico Madrid, Arsenal e Newcastle su tutte) non preoccupano i nerazzurri, i quali si sentono molto fiduciosi sull’affare nonostante la trattativa sia momentaneamente in-by.L’affare pare comunque destinato a decollare nei prossimi giorni, a tempo debito verranno sistemati gli ultimi dettagli economici che riguardano la distanza tra domanda e offerta. I tifosi dell’non possono ...

