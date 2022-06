Atp 500 Queen’s 2022: tutto facile per Berrettini, batte Paul in due set e vola in semifinale (Di venerdì 17 giugno 2022) Un Matteo Berrettini solido e cinico supera Tommy Paul in due set e approda in semifinale al torneo Atp Queen’s 2022, dove lo scorso anno ha trionfato. Sull’erba del 500 inglese l’azzurro, dopo una partenza a rilento forse dovuta alla stanchezza dei tre set contro Kudla, carbura alla distanza e sfrutta le improvvise difficoltà generali dello statunitense, il cui tennis va completamente in tilt a cavallo tra la fine del primo parziale e l’inizio del secondo. Morale sotto i tacchi per l’americano, non deve spingere più di tanto il romano classe 1994 che la spunta col punteggio di 6-4 6-2 in poco più di un’ora e dieci minuti di gioco. Andamento strano nel primo set, visto che l’azzurro parte malissimo al servizio e subisce un break. A stupire, però, è la gran personalità e l’aggressività messa sull’erba ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Un Matteosolido e cinico supera Tommyin due set e approda inal torneo Atp, dove lo scorso anno ha trionfato. Sull’erba del 500 inglese l’azzurro, dopo una partenza a rilento forse dovuta alla stanchezza dei tre set contro Kudla, carbura alla distanza e sfrutta le improvvise difficoltà generali dello statunitense, il cui tennis va completamente in tilt a cavallo tra la fine del primo parziale e l’inizio del secondo. Morale sotto i tacchi per l’americano, non deve spingere più di tanto il romano classe 1994 che la spunta col punteggio di 6-4 6-2 in poco più di un’ora e dieci minuti di gioco. Andamento strano nel primo set, visto che l’azzurro parte malissimo al servizio e subisce un break. A stupire, però, è la gran personalità e l’aggressività messa sull’erba ...

Pubblicità

FiorinoLuca : Ancora nel segno di Matteo #Berrettini ?????? ?? 7 vittorie su 7 al rientro dall’infortunio ?? 4ª SF raggiunta in un… - sportface2016 : #AtpQueens, tutto facile per #Berrettini: batte #Paul in due set e vola in semifinale - livetennisit : ATP 500 Queen’s: Berrettini domina Paul, è in semifinale - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Ancora nel segno di Matteo #Berrettini ?????? ?? 7 vittorie su 7 al rientro dall’infortunio ?? 4ª SF raggiunta in un ATP 50… - Enzobruno9 : RT @FiorinoLuca: Ancora nel segno di Matteo #Berrettini ?????? ?? 7 vittorie su 7 al rientro dall’infortunio ?? 4ª SF raggiunta in un ATP 50… -