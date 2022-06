365 giorni con Maria: 17 giugno | Il quadro scompare misteriosamente (Di venerdì 17 giugno 2022) La Madonna coglie tutti di sorpresa e lo stupore cresce nei giorni a seguire. L’evento prodigioso che avviene riporta molto indietro nei secoli, ma non per questo se n’è persa la memoria, anzi. Al contrario prosegue fino ad oggi nella forma di una profonda devozione da parte dell’intera comunità locale, nonché dei singoli fedeli che L'articolo 365 giorni con Maria: 17 giugno Il quadro scompare misteriosamente proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 17 giugno 2022) La Madonna coglie tutti di sorpresa e lo stupore cresce neia seguire. L’evento prodigioso che avviene riporta molto indietro nei secoli, ma non per questo se n’è persa la memoria, anzi. Al contrario prosegue fino ad oggi nella forma di una profonda devozione da parte dell’intera comunità locale, nonché dei singoli fedeli che L'articolo 365con: 17Ilproviene da La Luce di

Pubblicità

LukeACF : @toore21_ Mancano meno di 365 giorni - lisaisnotfound : @lindaromanoff ma quella sono io 365 giorni 24/7 - Milena22326900 : @RossellaRome Motivi: da sola non amo far vacanze Secondo: non è un momento economicamente facile Nel passato: gen… - GamePlayFusi : @lucip1985 @Danila0909 Chi se fruscia, lo fa 365 giorni all'anno, h24 - Gabriele_fisico : @M_Siniscalchi @ap_legambiente Con il #nucleare hai 365 giorni h24 energia e nessuno stoccaggio di gas. Guarda lo s… -