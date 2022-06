17 giugno 1992 | la favola Danimarca continua a stupire agli Europei

(Di venerdì 17 giugno 2022) Sorpresadel: lala suaNella terza partita dei gironi deglidel, laè riuscita nell’impresa di battere la Francia e accedere alle semifinali del torneo continentale. I danesi, dopo aver pareggiato per 0 a 0 contro l’Inghilterra nella prima partita, e aver perso per 1 a 0 contro la Svezia nella seconda, ottenere il successo contro i transalpini era fondamentale per arrivare tra le prime 4. La partita parte subito forte per la squadra di Moller Nielsen che dopo 8? si trovano in vantaggio grazie alla rete di Larsen che sfrutta una sponda di testa e calcia con violenza battendo il portiere. La squadra di Platini accusa il colpo più di quanto avrebbe dovuto. Nella ripresa, ...

Pubblicità

PlasticaVerde : RT @Novamont: #SaveTheDate ? 23 giugno ??Roma, La nostra AD Catia Bastioli interverrà durante l’evento “1992 – 2022. Dalla terra alla Terra.… - Novamont : #SaveTheDate ? 23 giugno ??Roma, La nostra AD Catia Bastioli interverrà durante l’evento “1992 – 2022. Dalla terra a… - tramefestival : L'autrice racconta nel libro cosa è stato il 23 maggio 1992: il giorno in cui tutto finisce e tutto comincia. Ilda… - Albertobent : RT @Milano_UP: ??Si inaugurerà il 25 giugno, al #CAMeC di La Spezia, in piazza Cesare Battisti, 1, “Giacomo Verde. Liberare Arte da Artisti”… - World24New : 2 giugno 1992, nei pressi di Civitavecchia, sul Britannia... l'inizio della fine -

La Gazzetta dello Sport

In mostra dal 18all'11 settembre 2022 una selezione di 56 lavori dell'artista, tra olii e chine colorate, realizzati tra il 1973 e il. All'inaugurazione , prevista venerdì 17alle ...17/06/2022 - È stata scelta la data simbolica del 15per dare il via alle celebrazioni del 30° anniversario di Wavin Italia, la filiale italiana ... Wavin Italia nasce nelin seguito all'... Ancona, che festa. Trent'anni fa la storica Serie A Ricorreva, il 18 giugno 1992, il venticinquesimo anniversario di fondazione del nostro monastero. Prima ancora che avessimo modo di domandarci come far memoria del nostro giubileo d’argento, ecco che ...Domani prenderà il via a Madrid, nel magnifico Palacio de Santoña, il Torneo dei Candidati più chiacchierato degli ultimi anni. Non soltanto perché si preannunciano scintille tra otto giocatori di tal ...