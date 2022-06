Uomo scomparso si avvicina alla troupe televisiva impegnata in una diretta che parla di lui: il video del ritrovamento (Di giovedì 16 giugno 2022) Dell'Uomo non si avevano notizie da diversi giorni e la famiglia, preoccupata, si è rivolta alle autorità e anche ai giornali locali. Una troupe televisiva affiliata locale della ABC WMTW - TV stava ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Dell'non si avevano notizie da diversi giorni e la famiglia, preoccupata, si è rivolta alle autorità e anche ai giornali locali. Unaaffiliata locale della ABC WMTW - TV stava ...

Pubblicità

AmoBergamo : #Bergamo Tragico epilogo: è dell'uomo scomparso a Robbiate il cadavere trovato a Calusco - infoitinterno : Trovato cadavere lungo l'Adda a Calusco: s'indaga per capire se è dell'uomo scomparso a Robbiate - infoitinterno : Tragico epilogo: è dell'uomo scomparso a Robbiate il cadavere trovato a Calusco - heythreshold : è scomparso un uomo investi un cane e non ti fermi appena patentata guidavi ubriaca menti spudoratamente agli inqui… - fainformazione : A Bagheria scomparso un uomo di 36 anni Da circa una settimana non si hanno più notizie di un uomo, scomparso a Ba… -