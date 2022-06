Uomini e Donne, Claudia Dionigi è incinta di Lorenzo Riccardi? (Di giovedì 16 giugno 2022) Da un po’ di tempo circolano voci in merito a una presunta gravidanza di Claudia Dionigi, che da tre anni è la fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi. Le voci in questione non sono mai state né smentite né confermate, ma nella giornata di ieri è successo qualcosa di strano. Claudia Dionigi, infatti, ha pubblicato su Instagram un video nel quale mostrava i pantaloncini del suo brand di abbigliamento. Da quel video in tanti hanno intravisto un pancino alquanto sospetto e lo hanno fatto presente tra i commenti, chiedendo all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne se fosse incinta. Ma lei per tutta risposta ha immediatamente cancellato il video. Dunque è vero, ma ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 giugno 2022) Da un po’ di tempo circolano voci in merito a una presunta gravidanza di, che da tre anni è la fidanzata dell’ex tronista di. Le voci in questione non sono mai state né smentite né confermate, ma nella giornata di ieri è successo qualcosa di strano., infatti, ha pubblicato su Instagram un video nel quale mostrava i pantaloncini del suo brand di abbigliamento. Da quel video in tanti hanno intravisto un pancino alquanto sospetto e lo hanno fatto presente tra i commenti, chiedendo all’ex corteggiatrice dise fosse. Ma lei per tutta risposta ha immediatamente cancellato il video. Dunque è vero, ma ...

