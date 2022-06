Ucraina: Kiev, 'Russi si concentrano su Bakhmut e continuano assalto Severodonetsk' (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "L'esercito russo sta concentrando i suoi sforzi principali nella direzione di Bakhmut (regione di Donetsk) e continua con i suoi i tentativi di prendere e stabilire il controllo su Severodonetsk". Lo rende noto lo stato maggiore delle forze armate ucraine nell'aggiornamento quotidiano sulle operazioni militari. "Nella direzione di Donetsk - afferma - il nemico sta combattendo lungo la linea di contatto. Gli sforzi principali si concentrano sulla direzione di Bakhmut, dove sono stati registrati bombardamenti di artiglieria nelle aree degli insediamenti di Vesele, Soledar, Berestove e Vovchoyarivka. Il nemico non smette di cercare di stabilire il pieno controllo sulla città di Severodonetsk, che continua a prendere d'assalto. Nelle aree di Volyn e Polissya ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "L'esercito russo sta concentrando i suoi sforzi principali nella direzione di(regione di Donetsk) e continua con i suoi i tentativi di prendere e stabilire il controllo su". Lo rende noto lo stato maggiore delle forze armate ucraine nell'aggiornamento quotidiano sulle operazioni militari. "Nella direzione di Donetsk - afferma - il nemico sta combattendo lungo la linea di contatto. Gli sforzi principali sisulla direzione di, dove sono stati registrati bombardamenti di artiglieria nelle aree degli insediamenti di Vesele, Soledar, Berestove e Vovchoyarivka. Il nemico non smette di cercare di stabilire il pieno controllo sulla città di, che continua a prendere d'. Nelle aree di Volyn e Polissya ...

