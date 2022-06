Taormina Film Fest 2022 | tra gli ospiti Eva Longoria | Sofia Carson e Diane Warren Il programma completo

(Di giovedì 16 giugno 2022): tra gliEva; ildella 68ª edizione è ricco di stelle ed eventi speciali Il grande cinema va in scena al Teatro Antico per la 68ª edizione del(qui il sito internet ufficiale) che apre con Il Padrino in versione restaurata alla presenza di Francis Ford Coppola. La serata, condotta da Anna Ferzetti, inaugura unricco di stelle, da Giuseppe Tornatore con Ennio a Ferzan Özpetek nel “one man show” Ferzaneide e celebra il talento femminile con Tell it Like a Woman, una polisinfonia composta da sette corti ...

Si intitola " Tell it like a woman " la raccolta di cortometraggi con cui ILBE " Iervolino & Lady Bacardi Entertainment parteciperà alla 68° edizione delFestival , la kermesse cinematografica che prenderà il via il prossimo 26 giugno nella suggestiva cornice della città di. Presentato nella sezione "Serate Teatro", "Tell it ...