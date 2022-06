Stipendi docenti, laureati in Scienze della formazione primaria si fermano a 1.400 euro al mese. I dati Almalaurea (Di giovedì 16 giugno 2022) Fanalino di coda per retribuzione i laureati in Scienze della formazione primaria: è quanto emerge dal rapporto Almalaurea i cui dati sono stati resi noti oggi. "Tra i laureati magistrali biennali del 2016 intervistati a cinque anni dal conseguimento del titolo si registrano rilevanti differenze tra i vari gruppi disciplinari" rileva Almalaurea. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 giugno 2022) Fanalino di coda per retribuzione iin: è quanto emerge dal rapportoi cuisono stati resi noti oggi. "Tra imagistrali biennali del 2016 intervistati a cinque anni dal conseguimento del titolo si registrano rilevanti differenze tra i vari gruppi disciplinari" rileva. L'articolo .

