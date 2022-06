Sono 91 i nuovi casi In Toscana 4 decessi - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 16 giugno 2022) Contagi in crescita anche nella provincia di Prato, come nel resto delle città toscane. Ieri i nuovi casi positivi al Covid Sono risultati 91 in area pratese. Di questi 71 Sono stati registrati a ... Leggi su lanazione (Di giovedì 16 giugno 2022) Contagi in crescita anche nella provincia di Prato, come nel resto delle città toscane. Ieri ipositivi al Covidrisultati 91 in area pratese. Di questi 71stati registrati a ...

Pubblicità

OfficialASRoma : ??? “Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte di questo club e non vedo l’ora di iniziare la stagione con i m… - Avvenire_Nei : Aumentano i poveri ma cibo e aiuti sono a rischio. Terzo settore in difficoltà - reportrai3 : É finita l'emergenza Covid, ma resta l'emergenza sanità. I pronto soccorso sono al collasso, bisogna recuperare mig… - baldr_hoor : @giorgiolecis .@FilctemS @CgilSarda @RominaMura I sindacati dovrebbero difendere i diritti dei lavoratori e invece,… - baldr_hoor : @FilctemS .@FilctemS @CgilSarda @RominaMura I sindacati dovrebbero difendere i diritti dei lavoratori e invece, cal… -