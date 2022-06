IlContiAndrea : Il cast ufficiale di #BattitiLive Si registra: venerdì 17 giugno a Bari, sabato 18 giugno a Bari, sabato 2 luglio… - udine20 : Sabato 2 luglio il Concerto del Risveglio alle 7 del mattino. Al pianoforte di Matteo Bevilacqua e Lorenzo Ritacco… - UlisseFest : ??? I 50 anni che cambiarono il mondo (dei viaggi) ?? sabato 16 luglio | ore 21:00 ?? evento: - bIuemarguerite : Quindi me ne vado davvero ?? okay sabato lo dico alle campio o forse aspetto l’uno luglio Mmh vediamo ??????? - SanGiorgioPT : ORARIO ESTIVO Durante l'estate 2022 l'orario di apertura della Biblioteca San Giorgio resta invariato: lunedì: 14-1… -

Comune di Cormano

Il calendario si concluderà23con "La Cappa. Per una critica del presente", il saggio del filosofo Marcello Veneziani che descrive una visione controcorrente della realtà avversando "...Seguiranno le apparizioni a Bra, venerdì 1°, in piazza XX Settembre, corso Garibaldi, piazza Carlo Alberto e in piazza Giolitti, a Saluzzo, in piazza Cavour e corso Italia, a ... Mercatino Pro Loco del sabato: da luglio cadenza settimanale 1' di lettura 16/06/2022 - Proibite le vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti. Orneli: "I saldi aiuteranno a dare vigore al commercio, duramente provato da covid e guerra" La Giunta regionale ...A Udine si avvicina l’estate e l’ormai tradizionale appuntamento con la “Notte Bianca”.Una giornata che vuole simboleggiare l’ingresso della città ...