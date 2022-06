Roma, fiamme divorano un appartamento: il fumo entra anche dai vicini (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma. Una densa colonna di fumo che fuoriusciva da un appartamento situato al primo piano di un edificio in corso di ristrutturazione. Le fiamme sono divampate all’improvviso e si sono rapidamente propagate in tutto lo spazio circostante, divorando parte degli interni coinvolti. Il fumo ha continuato ad accumularsi all’interno, finché non ha investito anche l’abitazione del secondo piano. L’allarme oggi alla stazione dei Vigili del Fuoco L’allarme alla centrale dei Vigili del Fuoco è scattato nelle ultimissime ore, alle 13.00 di oggi, giovedì 16 giugno: la Squadra 9/A del distaccamento di Prati, con l’ausilio dell’autoscala AS/1, è intervenuta in Via Sutri, 5 per l’incendio nell’appartamento. All’interno dell’appartamento erano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 giugno 2022). Una densa colonna diche fuoriusciva da unsituato al primo piano di un edificio in corso di ristrutturazione. Lesono divampate all’improvviso e si sono rapidamente propagate in tutto lo spazio circostante, divorando parte degli interni coinvolti. Ilha continuato ad accumularsi all’interno, finché non ha investitol’abitazione del secondo piano. L’allarme oggi alla stazione dei Vigili del Fuoco L’allarme alla cle dei Vigili del Fuoco è scattato nelle ultimissime ore, alle 13.00 di oggi, giovedì 16 giugno: la Squadra 9/A del distaccamento di Prati, con l’ausilio dell’autoscala AS/1, è intervenuta in Via Sutri, 5 per l’incendio nell’. All’interno dell’erano ...

