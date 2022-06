Real Madrid, Florentino Perez: “Mbappè ha ricevuto pressioni politiche” (Di giovedì 16 giugno 2022) “Il sogno di Mbappè era giocare nel Real Madrid”. Florentino Perez, presidente dei blancos, torna a parlare di Kylian Mbappè, attaccante del Psg ad un passo da Madrid prima del rinnovo coi parigini. Un passo indietro dovuto a “pressioni politiche ed economiche“, secondo Perez, ospite della trasmissione El Chiringuito. “Avremmo voluto prenderlo lo scorso agosto e non lo hanno lasciato andar via – spiega – Ha continuato a dire che avrebbe voluto giocare nel Real Madrid e solo 15 giorni fa è cambiata la sua situazione. Da una parte per una pressione politica, dall’altra economica. Ci hanno detto che le cose erano cambiate. E se è così non c’è più bisogno di pensarci. Lo ha chiamato il ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) “Il sogno diera giocare nel”., presidente dei blancos, torna a parlare di Kylian, attaccante del Psg ad un passo daprima del rinnovo coi parigini. Un passo indietro dovuto a “ed economiche“, secondo, ospite della trasmissione El Chiringuito. “Avremmo voluto prenderlo lo scorso agosto e non lo hanno lasciato andar via – spiega – Ha continuato a dire che avrebbe voluto giocare nele solo 15 giorni fa è cambiata la sua situazione. Da una parte per una pressione politica, dall’altra economica. Ci hanno detto che le cose erano cambiate. E se è così non c’è più bisogno di pensarci. Lo ha chiamato il ...

