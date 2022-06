Raid armato con spari a Salerno | ogive in strada e indagini

(Di giovedì 16 giugno 2022) Sono arrivati a bordo di scooter e hanno esploso almeno cinque colpi di arma da fuoco. Saranno ledei carabinieri a fare luce su quanto accaduto nella notte tra lunedi’ e martedi’ scorsi in piazza Ippolito di Pastina a. Non si registrano feriti. Secondo una prima ipotesi, potrebbe essere stato utilizzato un revolver perche’ non sono stati rinvenuti bossoli, ma soltanto qualche ogiva. Dopo il, la fuga. I militari dell’Arma cercano di risalire all’identita’ dei responsabili, di cui non si esclude una giovane eta’, e stabilire il motivo alla base dell’azione. Al vaglio, immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona. Consiglia

I carabinieri di Salerno indagano su un raid armato avvenuto due sere fa in piazza Ippolito di Pastina, in zona Irno. Intorno alle 23.30 di martedì 14 giugno alcune persone, probabilmente giovani e a bordo di due scooter, hanno esploso almeno cinque colpi di arma da fuoco.