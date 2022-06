Prete si accascia a terra davanti ai fedeli e muore (Di giovedì 16 giugno 2022) I fedeli lo stavano aspettando per la messa, lui si è accasciato a terra per un improvviso malore ed è morto. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo con l'arrivo sul posto dell'automedica e di un'ambulanza da Darfo... Leggi su europa.today (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilo stavano aspettando per la messa, lui si èto aper un improvviso malore ed è morto. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo con l'arrivo sul posto dell'automedica e di un'ambulanza da Darfo...

