Palermo | accellerazione per la trattativa con il City Football Group

(Di giovedì 16 giugno 2022) Proseguono le trattative per il passaggio di proprietà delcon il. Si può chiudere tra qualche settimana Proseguono gli incontri tra Dario Mirri e ilper la cessione a questi ultimi del. Laprocede spedita, con la promozione in Serie B dei rosanero che ha dato un ulteriore accelerata. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare la fumata bianca che renderebbe ilparte della rete delche comprende: Manchester, New York, Girona, Troyes e Yokohama Marinos. Mirri resterebbe in società con il 20% delle azioni del club. L'articolo ...

