MotoGP Sachsenring | i segreti del circuito

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ildel GP di Germania, dove si corre nel prossimo week end è il famoso. Tra difficoltà e sollecitazioni per l’impianto frenante, vediamo i preziosi dati concessi dal colosso Brembo, iper gestire la propria cavalcatura e ben figurare nel gran premio. Siamo alla 10° prova del mondiale, si corre nelpiù stretto e tortuoso di tutti, situato nella Sassonia a una novantina di km da Dresda. Pista tostissima con bei saliscendi, molto impegnativa. Si vocifera che le condizioni meteo siano avverse per il week-end in arrivo. Giusto per aggiungere sale, almancava il maltempo! Si corre in senso antiorario con un punto chiave alla curva 11, la Waterfall, in discesa. Si affronta a muso duro, questa curva, ad oltre 200 km/h, in piega, dopo ...