Monza, avanti tutta per Joao Pedro e Nandez (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Monza fa sul serio per Joao Pedro e Nandez del Cagliari: Galliani al lavoro per provare a chiudere in tempi brevi Il Monza vuole fare sul serio per il mercato in entrata e Galliani sta provando a chiudere qualche colpo il prima possibile. I brianzoli stanno cercando da tempo Joao Pedro con cui ci sarebbero stati già dei contatti. Oltre a lui del Cagliari è stato chiesto ufficialmente Nandez, su cui anche la Juve avrebbe chiesto info nelle ultime ore. Lo riporta Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

