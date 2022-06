Marta Cavalli sulla Luna | ' Il Ventoux ti opprime ma l' ho domato con la testa'

(Di giovedì 16 giugno 2022) Per settant'anni il Gigante ha aspettato l'arrivo dei ciclisti. La prima volta il 22 luglio 1951 (17ª tappa del Tour, Montpellier - Avignone: 1° Bobet), l'ultima l'anno scorso per una doppia ascesa (...

E a entrare nella storia è stata, 24enne di Formigara (Cremona), dove ama rifugiarsi quando non è impegnata con il ciclismo., è la prima donna a domare il Ventoux per una ...è la prima donna a vincere l'iconica Mont Ventoux Dénivelé challenge La giovane lascia indietro le avversarie e diventa la prima donna a raggiungere la cima francese in una gara di ...Il sedicesimo appuntamento con Velò, la rubrica di TVSEI interamente dedicata al mondo del ciclismo, verterà sugli appuntamenti del momento nel mondo delle due ruote: Giro del Delfinato, Giro di Svizz ...La 24enne Marta Cavalli lascia indietro le avversarie e diventa la prima donna a raggiungere la cima della dell’iconica montagna francese in una gara di ciclismo, a 22 anni di distanza dall’impresa de ...